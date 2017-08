Fellbach.

Ein unbekannter Autofahrer hat beim Einparken einen VW Passat beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 20.40 Uhr und 21.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bühlstraße. Die Polizei vermutet, dass der Unfallverursacher ein schwarzes Auto gefahren ist. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.