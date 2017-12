Fellbach Unfallfluchten mit mehreren tausend Euro Schaden

Auf dem Parkplatz des Freizeitbades F3 in der Esslinger Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein Auto beschädigt. Vermutlich beim Einparken stieß ein Unbekannter gegen den Mercedes und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ohne diesen Schaden zu melden flüchtete der Verursacher.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Merowinger Straße. Zum Unfallzeit zwischen 13.20 Uhr und 13.35 Uhr herrschte auf dem Parkplatz reger Verkehr, weshalb sich die Polizei sachdienliche Hinweise erhofft. Ein Unbekannter stieß bei einem Parkvorgang gegen eine stehende A-Klasse des Herstellers Mercedes. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Hinweise auf die beiden Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Fellbach unter 0711 57720 entgegen.