Fellbach Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt

Fellbach-Oeffingen.

Bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt ist der Täter am späten Dienstagabend ohne Beute geflüchtet. Gegen 21.40 Uhr hatte ein maskierter Mann den Markt in der Daimlerstraße betreten, eine 20-jährige Verkäuferin an der Kasse mit einem großen Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Aufgrund technischer Probleme ließ sich die Kasse nicht öffnen.