Fellbach/Waiblingen B14: Vollsperrung ab Freitagabend

Fahrbahnbelag wird erneuert

Ab etwa 19.30 Uhr wird in Fahrtrichtung Waiblingen ab dem Kappelbergtunnel der Belag auf gesamter Fahrbahnbreite herausgefräst. Am Samstag wird der Belag in Kompaktbauweise wieder eingebaut. Am Sonntag erfolgen Markierungsarbeiten, Erneuerung der Tunnelschleifen und Restarbeiten. Am Montag, 26. März, 5 Uhr, kann der Verkehr in Fahrtrichtung Waiblingen wieder ungehindert rollen.

Am vergangenen Wochenende war der Belag in Fahrtrichtung Stuttgart erneuert worden. Der Bund investiert 1,95 Millionen Euro in den dauerhaften Erhalt der Infrastruktur. „Die Sanierung der schadhaften Fahrbahndecke verbessert die Verkehrssicherheit und schützt den Straßenunterbau langfristig vor Schäden“, so das Regierungspräsidium.