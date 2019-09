Fellbach/Waiblingen Hochzeitskorso bremst Verkehr im Kappelbergtunnel aus

Waiblingen/Fellbach.

Ein Hochzeitskorso hat am Sonntag (29.09.) zu einem Polizeieinsatz geführt. Zunächst hatte ein Anrufer gegen 12.30 Uhr mitgeteilt, er sei dem Hochzeitskorso auf der B14 im Kappelbergtunnel in Richtung Waiblingen hinterhergefahren. Der Korso habe beide Fahrspuren eingenommen. Außerdem sei der Verkehr durch den Korso bis teilweise fast zum Stillstand heruntergebremst worden. Gegen 13.30 Uhr meldete dann eine Zeugin, dass im Bereich der Stauferstraße und Kätze-Kollwitz-Weg ein Hochzeitskonvoi stehen würde. Sie habe von dort "schussartige Geräusche" gehört. Die Polizei stellte dort anschließend zehn Fahrzeuge fest, an denen teilweise türkische Fahnen angebracht waren. Fünf weitere Fahrzeuge, die der Hochzeitsgesellschaft zuzuordnen waren, wurden im Waiblinger Stadtgebiet kontrolliert. Alle Kontrollierten verhielten sich kooperativ.

Die Fahrzeuge wurden durchsucht. In einem wurden Feuerwerkskörper gefunden und sichergestellt. Schusswaffen wurden aber keine gefunden. Wer zuvor eventuell Feuerwerkskörper gezündet hatte, konnre nicht ermittelt werden. Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge und 24 Personen überprüft. Danach durften die Fahrer einzeln, ohne Korso, weiterfahren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen zu dem Korso im Kappelbergtunnel gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.