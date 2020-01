Fellbach/Waiblingen Rentner nach betrunkener Geisterfahrt vor Gericht

Der Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht, wo ein Polizist im Zeugenstand davon berichtete. Zur Verhandlung war es gekommen, weil der Rentner seinen Führerschein abgeben und 1600 Euro zahlen sollte, gegen die Geldstrafe aber Einspruch eingelegt hatte.

Im Amtsgericht beschreibt der Polizist, der bei der Kontrolle dabei war, die Stimmung des Mannes in der besagten Julinacht als „euphorisch“. Ununterbrochen geredet habe der Angeklagte. Dieser selbst erklärt: „Ich war glücklich und euphorisch, weil ich den Glauben an Gott wiedergefunden habe.“ Nach dem Tod einer seiner beiden Töchter habe er diesen verloren, was zu einer manischen Depression geführt habe.

In der Verhandlung kommt zudem heraus, dass der 67-Jährige nicht nur drei Gläser Wein (nach seiner Aussage waren es nur Weinschorle) getrunken hat, sondern auch zwei kleine Flaschen Beruhigungstropfen – mit 53 Prozent Alkohol, also mehr als in üblichem Schnaps enthalten ist. „Ich war mir nicht bewusst, dass da Alkohol drin ist“, behauptet er.

Wie kommen 1,4 Promille ins Blut?

Wobei an der Geschichte des Mannes ohnehin etwas nicht stimmen kann, vermutlich hat er deutlich mehr getrunken: Ein Rechtsmediziner rechnet vor, dass der 67-Jährige nach dem Konsum von drei Gläsern Wein und den beiden Fläschchen Beruhigungsmittel nur auf knapp 0,6 Promille gekommen wäre, nicht auf 1,4 Promille. Bei Weinschorle ginge der Wert sogar gegen null. Ob Tropfen oder nicht, sein Promillewert sei also nicht zu erklären. Was die chronische Depression des Rentners angehe, so müsse sich dieser dringend in Behandlung begeben, sagt der Mediziner. „Das ist ein lebenslanger Prozess.“

Der Gutachter ist sich sicher, dass die Krankheit auch dazu beigetragen hat, dass er sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Die Amtsrichterin sieht das genauso: „Am besten wäre, Sie melden sich zur Behandlung an.“

Seit sechs Monaten ist der 67-Jährige inzwischen ohne Führerschein. Gegen ihn wurde mittlerweile ein neues Verfahren eingeleitet: Im September ist er ohne Führerschein gefahren. Die Richterin urteilt, dass das Fahrverbot zunächst einmal drei weitere Monate bestehen bleibt. Es müsse aber geprüft werden, ob der Rentner seine Fahrerlaubnis überhaupt wiederbekommt. Die Geldstrafe allerdings fällt schlussendlich um 1000 Euro geringer aus, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Mannes. Er muss jetzt nur noch 600 Euro bezahlen.