Fellbach/Waiblingen Unfall am Teiler B14/B29 - Fahrbahn geräumt

Fellbach/Waiblingen.

Am Teiler B14/B29 hat es am Dienstagabend (30.04.) gegen 17.45 Uhr in Fahrtrichtung Schorndorf einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto gegeben. Nach den Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. Die Straßenverkehrszentrale meldet, dass alle Fahrbahnen geräumt wurden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.