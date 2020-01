Fellbach/Waiblingen Verkehrssünder beschimpft Bauarbeiter

Was war geschehen? Im Südosten von Fellbach wurde im August vergangenen Jahres eine Gasleitung saniert. Autofahrer, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, werden sich vielleicht erinnern: Vier Wochen lang war die Rommelshauser Straße in Fahrtrichtung Kernen und zur B-14-Auffahrt halbseitig gesperrt.

Eilig hatte es ein Fellbacher mit türkischen Wurzeln auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstelle in Waiblingen. Aus der Kleinfeldstraße bog er in die Rommelshausener Straße ein und fuhr in falscher Richtung an den Absperrungen vorbei. Ein entsprechendes Verbotsschild sei ihm nicht aufgefallen, sagt der 34-Jährige im Amtsgericht. Als er dann bemerkt hatte, dass er falsch unterwegs war, habe er sich gedacht: „Jetzt probier’ ich es mal.“ Eine Fehlentscheidung. Denn der 53 Jahre alte Baukoordinator vor Ort, der schon wegen anderer Verkehrssünder mit dem Fellbacher Ordnungsamt in Verbindung stand, zückte seinen Fotoapparat. „Ich habe aus einiger Entfernung ein Foto gemacht“, sagt der Mann im Zeugenstand. Auto und Nummernschild seien zu erkennen gewesen, der Fahrer aber nicht.