Was ist eigentlich aus den Sprühereien ganz oben am Rohbau des 107 Meter hohen „SLT 107 Schwabenlandtower“ in Fellbach geworden? Mitte Februar waren ein oder mehrere Unbekannte in die Baustelle eingedrungen, über die Treppen nach oben gestiegen und hatten dort ihre Graffiti hinterlassen. Und sie sind auch über einen Monat später noch da. Ein Sprecher des Hochhaus-Projektentwicklers, der CG-Gruppe, teilte unserer Redaktion nun auf Anfrage mit, dass die Sprühereien im April beseitigt werden sollen. Erledigen wird das demnach eine Spezialfirma, zu den Kosten werde man sich nicht äußern. „Das Thema Strafverfolgung ist in Arbeit“, sagte der Sprecher. Ob es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Baustelle geben wird, wollte er nicht beantworten. „Zur Absicherung werden wir uns nicht äußern.“ Die Tower-Baustelle sei generell aber gesichert. Im Februar hatte die Berliner Pressestelle der CG-Gruppe unserer Redaktion mitgeteilt, dass die Bauzäune erhöht werden sollen. Der oder die Sprüher waren nachts an einem außen am künftigen Wohnturm angebrachten Bauaufzug in den dritten Stock geklettert, dort ins Gebäude eingestiegen und dann im Treppenhaus nach oben gelaufen.