Fellbach Zwei Frauen prügeln sich am Bahnhof

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren eine 18- und eine 20-Jährige Mitarbeiterin einer Bäckerei in Streit geraten. In der Folge schlugen die beiden Frauen offenbar gegenseitig aufeinander ein. Zwei Männer, ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger, versuchten die beiden voneinander zu trennen. Dabei gerieten sie ebenfalls in die körperliche Auseinandersetzung.

Der 22-Jährige soll den 19-Jährigen und die 20-Jährige außerdem beleidigt haben. Offensichtliche Verletzungen erlitt keiner.

Die Bundespolizei Stuttgart und die Polizei Fellbach nahmen den Sachverhalt auf. Die Ermittlungen hat die Bundespolizei übernommen.