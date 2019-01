Festnahme in Hessen Vater soll 9-jährige Tochter schwer missbraucht haben

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben am 24.01.2019 mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Südosthessen einen 49-jährigen Beschuldigten festgenommen. Das teilte das BKA am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Er wird des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von kinderpornographischen Schriften verdächtigt.

Der 49-jährige deutsche Staatsangehörige aus dem Main-Kinzig-Kreis steht im Verdacht, im Jahr 2018 seine 9-jährige Tochter mehrfach schwer sexuell missbraucht zu haben. Aufnahmen des sexuellen Missbrauchs soll er dann über eine US-amerikanische Chatplattform Dritten zugänglich gemacht haben.

Von ersten Hinweisen zur "Schulfahndung"

Die Polizei hat wei Hinweisen auf den sexuellen Missbrauch eines Kindes erhalten. Die vorgeschalteten polizeilichen Ermittlungen sowie Auswertungen des Hinweismaterials erliefen zunächst ergebnislos. Es hatten sich laut Polizei jedoch Anhaltspunkte auf einen Tatort in Hessen ergeben. Deshalb leitete die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main im November 2018 eine zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsfahndung an Schulen in Hessen ein.

Im Zuge dieser vom Bundeskriminalamt koordinierten sogenannten "Schulfahndung" wurden Lehrkräften an Grundschulen nichtpornografische Lichtbilder der Geschädigten vorgelegt. Der Hinweis einer Lehrkraft führte schließlich zur eindeutigen Identifizierung des Opfers - und nachfolgend des Beschuldigten.

Beweismittel auf Computern und Datenträgern

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen konnten zahlreiche Beweismittel, insbesondere Computer und Datenträger aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde am 25.01.2019 der Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt, die gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet hat.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, heißt es in der Pressemitteilung des BKA.