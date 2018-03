Feuer in Urbacher Asylunterkunft Mutmaßlicher Brandstifter ist in U-Haft

Urbach. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der 22-jährige Afghane, der am Freitagabend den Brand in einem Urbacher Flüchtlingswohnheim ausgelöst hat, inzwischen in Untersuchungshaft. Der Verdacht gegen den Asylbewerber hat sich durch die polizeilichen Untersuchungen offenbar erhärtet. Demnach soll der Mann kurz vor 22 Uhr seine eigene Matratze vorsätzlich in Brand gesetzt haben.