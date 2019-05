Welzheim.

Im Welzheimer Feuersee hat der städtische Bauhof ein Kanu gefunden. Es ist aus Beton, also sehr schwer. Das Kanu war am Springbrunnen in Seemitte angebunden und ist vermutlich untergegangen. Dadurch hat es den Brunnen mit nach unten gezogen. Der Springbrunnen läuft jetzt wieder, jedoch hat der Baufhof noch ein Problem: Wer will das Kanu? Wer es vermisst, kann sich im Bauhof in der Bahnhofstraße oder im Rathaus am Kirchplatz melden.