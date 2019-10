Feuerwehr Schorndorf Der erste hauptamtliche Gesamtkommandant

„Wir sind einen langen Weg gegangen von einem ehrenamtlichen zu einem hauptamtlichen Kommandanten, aber der Aufwand hat sich gelohnt“, sagte im Rahmen eines Pressegesprächs, in dem Bruckner vorgestellt wird und sich selber vorstellt, der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich, in dessen Dezernat Bruckner die Leitung der neu eingerichteten Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz übernehmen wird – mit Dienstsitz allerdings möglichst im Feuerwehrgerätehaus. Der 56-jährige Jürgen Bruckner, der sich als 17-Jähriger mit dem Feuerwehr-Virus infiziert hat und ihn seither nicht mehr losgeworden ist, sei einer, der sich in der Stadt auskenne und der von seinen verschiedenen beruflichen Stationen eine große Bandbreite an Kenntnissen und Erfahrungen mitbringe, sagte Hemmerich. Und Oberbürgermeister Matthias Klopfer ergänzte, dass sich in den technischen Ämtern der Stadtverwaltung, in denen es um Planen und Bauen gehe, viele freuten, dass das Thema vorbeugender Brandschutz mit dem neuen, vom Gemeinderat mit großer Mehrheit gewählten Kommandanten einen ganz anderen Stellenwert bekomme.

Aus den Abteilungswehren gab es auch kritische Stimmen

Außer dass er als engagierter Ehrenamtlicher und ehemaliger Kommandant der Abteilung Stadt die Schorndorfer Wehr in- und auswendig kennt, hat Jürgen Bruckner seine weiteren Erfahrungen in der Daimler-Berufsfeuerwehr, später dann im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst im Regierungspräsidium und zuletzt im Landratsamt gesammelt, wo er sich 2008 schwerpunktmäßig um vorbeugenden Brandschutz kümmert. Wobei ihm die zehn Jahre als Schorndorfer Abteilungskommandant bei seiner Bewerbung nicht gleich zum Vorteil gereicht haben, weil es unter den Abteilungskommandanten in den Stadtteilen wohl schon den einen oder anderen gegeben hat, der es kritisch gesehen hat, dass ein Schorndorfer Feuerwehrurgestein jetzt Gesamtkommandant werden soll. Womit aber weder der Oberbürgermeister noch Bruckner selber ein Problem hat. Damals habe er als Abteilungskommandant das getan, was von ihm erwartet worden sei, und in Zukunft werde er seiner Führungsaufgabe für die gesamte Wehr gerecht werden, sagt Matthias Klopfer. Und Jürgen Bruckner meint, sowohl die Stadt als auch die Feuerehrkameraden in den verschiedenen Abteilungen könnten sich darauf verlassen, dass er immer alle und das große Ganze im Blick haben werde.

Jürgen Bruckner ist einer, der mit Führungsaufgaben vertraut ist, der aber auch das Handwerk beherrscht. Was nicht heißt, dass er, der aktuell noch Leiter der Führungsgruppe bei der Abteilung Stadt ist, sich auch weiterhin bei Brandeinsätzen ganz vorne zeigen und womöglich noch „den anderen das Geschäft wegnehmen“ will. „Da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen“, sagt er schmunzelnd und verweist auf die gut geschulten Abteilungskommandanten, die bei Einsätzen auch die Gelegenheit haben müssten, zu zeigen, was sie können. Da müsse nicht jedes Mal der Gesamtkommandant das Zepter an sich reißen. Was für die Kommandanten gelte, gelte aber auch für die Feuerwehrleute in den Stadtteilen. Bruckner ist daran gelegen, das Ungleichgewicht, dass von rund 230 Einsätzen im Jahr 150 bis 170 auf die Abteilung Stadt entfallen, dadurch etwas zu verschieben, dass Teilortwehren über ihre eigenständigen Einsätze hinaus schneller nachalarmiert und öfters ins Einsatzgeschehen eingebunden werden. „Die trainieren auch ständig und brauchen auch ihre Einsatzzeiten“, zieht der 56-jährige Bruckner den Vergleich zum Fußball.