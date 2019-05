Feuerwehrfest in Winnenden Alarmstufe Rot in der Innenstadt

„95 Fahrzeuge haben sich angemeldet“, berichtet Harald Pflüger, der Vorsitzende des Feuerwehrmuseum-Vereins, über ein Oldtimertreffen, das am 2. Juni stattfindet. Die ganze Innenstadt wird dann mit historischen Feuerwehrfahrzeugen gefüllt sein. „Es wird fast schon eng werden. Ich musste auch schon Leuten absagen, die sich anmelden wollten“, erzählt er. Die Autos werden in der unteren und oberen Markstraße stehen, am Adlerplatz, am Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz und auch in der Mühltorstraße.

Aus Biberbach kommt ein Ford T, Baujahr 1920, der schon in Rotterdam im Einsatz war. Aus dem 162 Kilometer entfernten Engen eine Magirus Kraftspritze im Originalzustand aus dem Jahr 1923. Eines der anwesenden Fahrzeuge löschte schon Brände im australischen Sydney, ein anderes in Dänemark.

Dabei wird ein Großteil der Autos im typischen Feuerwehr-Rot lackiert sein, aber nicht alle. „Wir werden auch grüne Fahrzeuge dahaben, die aus der Zeit des Dritten Reichs stammen“, berichtet Pflüger.