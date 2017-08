Filderstadt Zitterpartie bei Ernte: Getreideausbeute durchschnittlich

Filderstadt.

Das unbeständige Wetter und die Folgen von Spätfrost und Hitzewelle machen den Ernte-Endspurt für viele Landwirte im Südwesten zur Zitterpartie. Zumindest beim Getreide sei Baden-Württemberg mit einer wohl durchschnittlichen Ernte davongekommen, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied, am Donnerstag in Filderstadt. Die Bauern müssten derzeit aber jede noch so kurze Trockenphase nutzen, um das Getreide von den Feldern zu holen. Mit Blick auf den Obstanbau sprach Rukwied von katastrophalen Folgen der frostigen Nächte im Frühjahr. Mancher Betrieb könne froh sein, wenn er noch zehn Prozent seiner Ernte einfahre.