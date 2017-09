Flugausfälle bei Air Berlin Bei Air Berlin wird an die Vernunft appelliert

Frankfurt - Die Situation bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin hat sich durch den „wilden Streik“ von Piloten verschlechtert. Zwar hatten sich am Mittwoch weniger Piloten als am Vortag krank gemeldet, doch musste das Unternehmen dennoch rund 70 Flüge streichen und setzt erst für Donnerstag auf eine spürbare Besserung. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) appellierte an die Flugzeugführer, ihren Dienst so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Auch Vertreter des Managements baten die Piloten, ins Cockpit zurückzukehren. „Unterstützt uns in dieser für das Unternehmen existenzbedrohenden Situation“, schrieb Konzernchef Thomas Winkelmann in einem offenen Brief. Alles andere würde die Rettung der Airline gefährden.