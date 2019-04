Rheinmünster.

Übermäßiger Alkoholgenuss hat einer Passagierin ihre gebuchte Reise vom Flughafen Karlsruhe Richtung Osteuropa gekostet. Beim Boarding am Donnerstagabend zog sie statt einer Bordkarte eine Flasche regionalen Weins aus ihrer Tasche, wie die Polizei am Freitag schrieb, "und verschlang den aromatischen Rebensaft in einem Zug vor dem Flughafenpersonal". "Weil die Dame offensichtlich die motorische Kontrolle über ihren Körper verloren hatte, wurden Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster hinzugerufen", teilte ein Polizeisprecher mit. Diese nahmen die Frau in Gewahrsam. Der Flugkapitän hatte eine Mitnahme der Frau ohnehin verweigert, wie es weiter hieß.