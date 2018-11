Stuttgart.

Die Sicherheitskontrolle am Terminal 1 des Flughafen Stuttgart ist am Dienstagnachmittag erneut gesperrt worden. Passagiere müssten bis Mittwochmittag die Kontrollen an den Terminals 2 und 3 benutzen, sagte eine Flughafensprecherin. Am Terminal 1 sei ein Umbau nötig. Längere Wartezeiten seien aber nicht zu erwarten. Fluggäste können auf der Website des Flughafens die aktuellen Wartezeiten nachschauen. Schon am Morgen war der Bereich stundenlang gesperrt worden, weil Dämmmaterial von der Decke hing und Sicherheitsangestellte über Atembeschwerden klagten. Nach Angaben der Sprecherin war der Schaden eine Folge von Kontrollarbeiten in der Nacht.