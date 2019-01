Flughafen Stuttgart Zoll findet 170 000 Aale in Reisekoffern

Stuttgart. Zollbeamte haben am Montagmorgen am Stuttgarter Flughafen 170 000 Aale in gewöhnlichen Reisekoffern gefunden. Zwei Männer hatten die Jungtiere nach Vietnam schmuggeln wollen, wo Glasaale als Delikatesse gelten und für viel Geld verkauft werden können. In einer aufwändigen Rettungsaktion wurden die Aale noch am selben Tag bei Karlsruhe im Rhein ausgesetzt.