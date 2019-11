"Flying Space" in Plüderhausen Das eingeflogene Tiny House

Als der Kran dazu ansetzt, das 21 Tonnen schwere Haus in den Hang zu heben, ist die ganze Nachbarschaft versammelt. Spektakulär ist es eben schon, wenn zehn Meter über dem Boden ein Fertighaus durch die Luft schwebt. Und ein wenig Sorge kann man als Zuschauer durchaus empfinden. Halten die schmalen Seile wirklich? Kippt der Kran in der schmalen Straße vielleicht? Doch die Sorgen erweisen sich als unbegründet. Professionell und sicher heben die Bauarbeiter das Gebäude auf die Stelzen.

Die musste Ute Friesen einsetzen lassen. Das ist bei dem Hersteller Schwörer-Haus immer so, denn ansonsten bestünde Schimmelgefahr für die Holzrahmenkonstruktion. An dem Hang ist es aber ohnehin notwendig. Denn er befindet sich in einem Rutschgebiet.

Das Bebauungsplanverfahren sei daher auch nicht gerade einfach gewesen, berichtet Friesen. Was aber weniger an der Gemeinde als am Baurechtsamt in Waiblingen lag. Ein konventionelles Haus wäre an dieser Stelle wohl noch aufwendiger gewesen. Den Gedanken daran hat sie ohnehin schnell verworfen, weil sie ihren Eltern nicht den ganzen Garten zubauen wollte.