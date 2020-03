Folgen des Coronavirus Was Geisterspiele für Spieler und Trainer bedeuten

Geisterspiele bald auch in Stuttgart

Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus finden mehrere Bundesligaspiele vor leeren Zuschauerrängen statt. Auch in anderen europäischen Ligen sowie in einigen Europapokalspielen sind Zuschauer nicht zugelassen. Da auch das Land Baden-Württemberg ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern auf den Weg bringen will, wird wohl bald auch in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena ohne Zuschauer gekickt. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, kündigte das Gesundheitsministerium an. Das erste VfB-Heimspiel ohne Fans könnte dann die Montagabendpartie gegen den Hamburer SV am 6. April werden.