Forderung des ADFC Lückenloser Radweg zwischen Winnenden und Althütte

Der Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich berichtete in der jüngsten Sitzung des dortigen Gemeinderats über den Brief von Schwager. Die Forderung des ADFC sei aus seiner Sicht berechtigt und er rege an, dass die Verwaltungen aus Berglen, Althütte und Rudersberg sie interkommunal zusammen mit dem Landratsamt unterstützen, sich der Forderung anschließen. Ahrens verweist auf Nachfrage für Rudersberg darauf, dass er den dortigen Gemeinderat über das Schreiben informiert habe, dass zunächst ein Austausch zwischen den Kommunen und dem Landkreis erfolgen solle, um anschließend besser beurteilen zu können, „ob und wenn ja in welchem Rahmen sich dieses Projekt umsetzen“ lasse.

Sczuka berichtet, ebenfalls auf Nachfrage, dass in Althütte sich der Gemeinderat noch nicht mit dem Schreiben befasst habe, dieser aber „auch in der Vergangenheit grundsätzlich der Thematik gegenüber aufgeschlossen“ gewesen sei. Aus seiner Sicht werde das Problem die Straßenbaulast sein und dass die Gemeinde „relativ wenig Einflussmöglichkeiten“ habe.

Landrat: Den Bedarf dafür gibt es

Der Winnender OB Hartmut Holzwarth hat den dortigen Gemeinderat ebenfalls in der jüngsten öffentlichen Sitzung über den Vorstoß des ADFC informiert. Die Stadt Winnenden unterstütze dessen Vorschlag und werde sich zusammen mit den weiteren beteiligten Kommunen „gerne konstruktiv einbringen“, schreibt er in einer Antwort an Schwager.

Den Bedarf für die Verbindung zwischen Winnenden und Althütte könne er anhand der Ergebnisse von Bürgerbeteiligungen zum Radwegekonzept des Landkreises bestätigen, schreibt Landrat Dr. Richard Sigel in seiner Antwort an Schwager. Der Lückenschluss sei in den Planungen des Landkreises und in denen des Regionalverbandes berücksichtigt.

Die Baulast an den für die Verbindung wesentlichen Abschnitten an der Landesstraße liege aber beim Land, so Sigel weiter. Das priorisiere bei der Mittelvergabe derzeit Maßnahmen auf den Hauptrouten des Landesradwegenetzes. Für Landkreisprojekte bestünden jedoch ebenfalls gute Erfolgsaussichten. Für das landkreisweite Radwegenetz werde eine möglichst schnelle Umsetzung angestrebt, die Schließung von Lücken habe dabei oberste Priorität.