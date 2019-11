Forscherfabrik Schorndorf Anwohner gegen Klangstationen im Stadtpark

Am Anfang seien die verschiedenen Geräusche, die von den Klangstationen bis zu ihr in die Wohnung drangen, noch ganz nett gewesen. Doch über die vergangenen Gartenschaumonate seien die Geräusche der Klangkörper, unerträglich geworden, erzählt Andrea März. An den Klangstationen der Forscherfabrik, die seit Beginn der Gartenschau stehen, können Parkbesucher etwa mit Klöppeln auf Metallplatten oder Rohre schlagen oder verschiedene Figuren und Gegenständen drehen, die dadurch verschiedene Töne und Geräusche erzeugen.

Die teils hohen metallischen Laute kämen an schönen Tagen ununterbrochen. „Das ist nicht einmal melodisch, sondern einfach ein wildes Durcheinander“, sagt die 66-Jährige, die auch von einer „Kakophonie“ spricht. Gemeint sind damit Laute, die als besonders unästhetisch, hart und unangenehm klingen. „Der Park sollte ein Ort der Entspannung sein“, meint Andrea März.

Nächtliche Sperrung des Parkes?

Nicht nur am Tag kämen laute Geräusche aus dem Park, sondern auch in so manchen Nächten. Jugendliche hätten sich etwa an Halloween bis spät in die Nacht getroffen und Lärm gemacht. Zumindest in der Nacht könnte eine Sperrung des Parkes, die ohnehin demnächst im Gemeinderat diskutiert werden soll, Abhilfe schaffen.