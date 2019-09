Forschungsflugzeug SOFIA "Fliegende Sternwarte" mit Verspätung in Stuttgart gelandet

Stuttgart.

Mit einem Tag Verspätung ist das Forschungsflugzeug SOFIA am frühen Montagmorgen auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Es war ursprünglich schon am Sonntagmorgen erwartet worden, hob aber später als geplant ab. In den kommenden Tagen ist das deutsch-amerikanische Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (Sofia) - eine umgebaute Lufthansa 747 SP - auf dem Stuttgarter Flughafen zu sehen. Regelmäßig heben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit SOFIA ab, um zum Beispiel die Entstehung junger Sterne und Planetensysteme zu beobachten oder die Milchstraße zu untersuchen.