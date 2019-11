Foto-Reporter Uli Reinhardt Mit Fotografien die Welt erklären

Daher weiß er: „Das Letzte, was ein Mensch in Krisengebieten braucht, ist ein Reporter.“ Wenn jemand sich öffnet, gar ein Foto von sich machen lässt, dann muss ein Reporter damit auch respektvoll umgehen. Wie das gelingt, zeigt er in seinem Bilderzyklus „Die Würde des Menschen“, der auch Fotos aus seiner Zeit beim ZVW zeigt, recht anschaulich. Denn das ist eine Erfahrung, die Reinhardt immer wieder gemacht hat auf seinen Reisen: „Selbst jene, denen übel mitgespielt wurde, denen es rattenschlecht geht, sind in der Lage, diese auszustrahlen.“ Das Opfer einer Säureattacke in Bangladesch, eine von den Gräueltaten der Roten Khmer traumatisierte Kambodschanerin oder ein kriegsversehrter afghanischer Junge, der wieder laufen lernt – all diese Menschen sind bei allem Schlechten, das sie über die Menschheit an sich erzählen, voller Würde. Was auch am respektvollen Blick des Fotografen liegt.

Wahrscheinlich gelang es Reinhardt und seinen Mitstreitern ja deshalb auch, die Agentur zum Erfolg zu führen. 36 Mitglieder hat Zeitenspiegel heute. Wie in den Anfangszeiten erhalten alle dasselbe Grundgehalt – und obendrauf das, was jeder noch benötigt. Ein Stern-Chefredakteur habe das mal als den letzten real existierenden Sozialismus auf deutschem Boden bezeichnet – „und es funktioniert bis heute“.

Deshalb denkt Uli Reinhardt, der das Rentenalter längst überschritten hat und heute in Berglen lebt, noch lange nichts ans Aufhören. Auch wenn es ihn nicht mehr so sehr in die Ferne zieht, er für das Remstal-Magazin „Landluft“ inzwischen leichtere Themen fotografiert. Eindrucksvolle Geschichten mit dem Fotoapparat zu erzählen, davon wird der leidenschaftliche Reporter und Menschenfreund wohl nie ganz lassen können.

Info

„Die Würde des Menschen“ ist ab Sonntag in der Welzheimer Gallus-Kirche zu sehen. Die Bilder werden präsentiert von der Awo Welzheim, die ihr 70-jähriges Jubiläum feiert. Eröffnung am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr nach dem Gottesdienst. Reinhardt wird am Samstag, 30. November, um 14 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus eine Auswahl seiner Foto-Reportagen zeigen. Der Eintritt ist frei.