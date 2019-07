Fotoshooting beim VfB Stuttgart Eine Mannschaft mitten im Umbruch

Stuttgart. Brust raus und Bauch rein hieß es am Mittwochmittag für die Profis und den Betreuerstab des VfB Stuttgart. In der Mittagshitze wurden auf dem Trainingsplatz am Clubzentrum die offiziellen Mannschaftsfotos für die neue Saison in der 2. Liga gemacht. Doch das Gesicht der Mannschaft wird sich bis zum Saisonstart Ende Juli noch verändern. Das Team steckt mitten in einem Umbruch. Beim Fotoshooting mit dabei waren alle (bisherigen) Neuzugänge der Schwaben, also auch die jüngste Neuverpflichtung Tanguy Coulibaly und der neue Torwarttrainer Uwe Gospodarek. Nicht auf dem Foto finden sich hingegen die U-21-EM-Fahrer Timo Baumgartl, Borna Sosa und Oreal Mangala, Afrika-Cup-Teilnehmer Chadrac Akolo und Linksverteidiger Ailton.