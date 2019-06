Fragen des Sommers Darf man mit Flip-Flops Auto fahren?

Waiblingen. Jedes Jahr, wenn die Temperaturen steigen, sinkt proportional dazu die Textildichte, nicht nur am Körper. Auch an den Füßen. Überall hört man dann das flappend-schlürfende Geräusch nackter Füße in den beliebten Gummilatschen, den Flip-Flops. Auf Gehwegen mag das luftige Schuhwerk ja noch ausreichend Halt bieten, aber wie sieht es damit beim Auto fahren aus? Darf man das eigentlich, mit Flip-Flops ins Auto und die quasi nur am seidenen Zehensteg schwebende Gummisohle auf Brems- und Gaspedal platzieren?