Frankreich David Hockney macht Paris ein riesiges Geschenk

Das rund zehn Meter lange Werk besteht aus 32 Tafeln und zeigt eine knallbunte Landschaft. Es erinnert in seiner Farbigkeit an die französischen Fauvisten, in seiner Bildsprache an die naive Malerei von Henri Rousseau.

Das Centre Pompidou habe ihm seine größte Retrospektive organisiert, deshalb bekomme es nun auch eines seiner größten Werke, sagte der britische Malerstar am Dienstag in Paris. Das Pariser Museum hat am 21. Juni eine Hockney-Retrospektive eröffnet, die noch bis zum 23. Oktober zu sehen ist.

Das Gemälde wird bis zum Ende der Ausstellung in der Eingangshalle des Centre Pompidou präsentiert. Man wolle, dass es alle Besucher sehen können, sagte der Leiter des Centre Pompidou Serge Lasvignes. Hockney gehört zu den bedeutendsten Gegenwartskünstlern der Welt.