Pointe-à-Pitre - Die französischen Karibikinseln Guadeloupe und Martinique bereiten sich auf den Durchzug des Hurrikans "Maria" vor. Die örtliche Präfektur in Guadeloupe teilte mit, dass die Schulen auf der Insel geschlossen bleiben. Die Menschen in Guadeloupe sollten sich entweder zu Hause oder in einer sicheren Unterkunft aufhalten, Verwaltungen und Unternehmen werden geschlossen. Vom Nachmittag an wird der Linienflugverkehr unterbrochen. Auf Martinique rief die örtliche Präfektur dazu auf, das Wirtschaftsleben zu stoppen und alle öffentlichen Verkehrsverbindungen zu unterbrechen.