Berlin Merkel spricht mit Emir über Katar-Krise

Vor allem Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist es etwa ein Dorn im Auge, dass Katar islamistische Organisationen wie die Muslimbrüder fördert. Die sunnitischen Staaten werfen dem kleinen Nachbarn zudem vor, Terrorgruppen zu unterstützen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran zu pflegen.

Anfang Juni brachen Saudi-Arabien, die VAE und weitere arabische Staaten deswegen die diplomatischen Beziehungen zu dem Emirat ab und schlossen ihre Grenzen. Beobachter sehen darin auch den Versuch der saudischen Regierung, ihre Dominanz in der Region auszubauen. Alle Vermittlungsbemühungen blieben bisher erfolglos.

Für den Emir ist es die erste Auslandsreise seit Beginn der Krise. Er wird am Freitag auch in Paris erwartet und nimmt in der kommenden Woche an der UN-Vollversammlung in New York teil. Am Donnerstag wollte er bereits den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.

Merkel empfängt am Freitag auch den französischen Premierminister Édouard Philippe mit militärischen Ehren zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Dabei wird es wahrscheinlich vor allem um die Zukunft der Europäischen Union gehen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch seine Vorstellungen dazu vorgestellt und unter anderem für eine Ausweitung der Eurozone plädiert.