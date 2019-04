Frankreich Pariser Bürgermeisterin ruft nach Brand zur Einigkeit auf

Deutschland Teenager gesteht: 16-Jährigen in der Nähe der Schule erwürgt

Während die Schulkinder der Kleinstadt Wenden in der zweiten Stunde dem Unterricht folgen, spielt sich ganz in ihrer Nähe ein grausiges Drama ab. In dem Waldstück direkt neben der Schule soll ein 14-Jähriger seinen zwei Jahre älteren Mitschüler mit bloßen Händen erwürgt haben.