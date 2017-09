Basse-Terre - Hurrikan "Irma" hat auf den Karibikinseln Saint-Martin und Saint Barthélémy Schäden an Gebäuden sowie Überschwemmungen und Stromausfälle verursacht. Auf Saint-Barthélémy stehe das Wasser im Gebäude der Feuerwehr einen Meter hoch, die Feuerwehrleute hätten sich in Sicherheit gebracht, teilte der Präfekt der Region Guadeloupe mit. Angaben über mögliche Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. "Irma" war in der Nacht zuerst auf der Insel Barbuda auf Land getroffen und dann weiter in Richtung Nordwesten gezogen. Auch auf Barbuda soll der Hurrikan Gebäude beschädigt haben.