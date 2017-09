Frankreich Yves Saint Laurents Gefährte Pierre Bergé gestorben

Paris - Der französische Geschäftsmann und Kunstsammler Pierre Bergé, ehemaliger Lebensgefährte des Modedesigners Yves Saint Laurent, ist tot. Der 86-Jährige sei am Freitag in seinem Haus in der Provence an den Folgen einer langen Krankheit gestorben, teilte die Stiftung Pierre Bergé - Yves Saint Laurent mit.