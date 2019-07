Französische Tage in Waiblingen Austern, Muscheln, Flammkuchen

Wie nennt der Franzose dieses durchwachsene Wetter? „C’est bretonne“ – es ist viermal schön, viermal schlecht, aber es gibt kein schlechtes Wetter in der Bretagne. Auch auf dem Gourmet-Marktplatz in Waiblingen vertreibt der Regen am Samstagabend die Besucher nicht, treibt sie höchstens unter die Schirme und lässt zwischen Wolken und Sonne legere Urlaubsstimmung aufkommen: Lavendeltöpfchen im Blick, weiße Tische, blau-weiß-rote Fähnchen, Lampions in den Farben der Trikolore. Dezent flattern Klänge alter französischer Chansons ans Ohr. Dies alles als Kulisse rund um eine Schlemmermeile, auf der der Schwabe gerne in eine besondere Wurst beißt, die hier elegant klangvoll Merguez heißt. Sein Gläschen lässt er sich zum Apéritif mit fruchtigem Cidre und Crémant de Loire füllen.

Das beschauliche Fest hat treue Fans

Innerhalb einer knappen halben Stunde nach Eröffnung sind die Tische auf Waiblingens französischem Marktplatz belegt. „Wer einen Platz hat, gibt ihn nicht mehr her, der bleibt sitzen“, ist die Erfahrung von Harald Sauter vom veranstaltenden Verein Innenstadtmarketing. Die Ersten hätten schon um 17 Uhr gefragt, wann es losgeht. Das sprichwörtliche „Essen wie Gott in Frankreich“ hat eine treue Fangemeinde, im nunmehr 21. Jahr ist die Anziehungskraft ungebrochen. Das Frankreichbild, das hier zelebriert wird, sei das des „Gourmets“, der zum Remstal passe, erklärt Sauter. Der schwäbische „bon vivant“ wisse „Wein, gutes Essen und Gemütlichkeit“ sehr wohl zu schätzen.

Statt Trollinger und Käsewürfel sind im frankophilen Umfeld Ventoux Rouge und Camembert pané avec confiture de mûres zu haben. Letzteren bietet Antonio Batista, ein Original-Italiener, an. Der Gastronom zieht während der französischen Tage frankophile Seiten in der Küche auf. Moules à la sauce tomate avec beurre klingen wie Musik. Miesmuscheln gebe es auch in der italienischen Küche, erklärt Batista. „Wir haben sie für das französische Fest anders gewürzt, die Köche haben sich für die Tomatensoße etwas Neues einfallen lassen“, meint er.