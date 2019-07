Frau aus Remshalden vermisst Leiche bei Suchaktion gefunden

Remshalden/Weinstadt.

Bei der Suche nach einer Vermissten Frau aus Remshalden wurde am Mittwochnachmittag (10.07.) eine Leiche gefunden. Ob es sich um die vermisste 40-Jährige aus Remshalden handelt, ist noch nicht bekannt. Die Leiche muss noch identifiziert werden. Derzeit läuft die Spurensicherung am Fundort. Die Leiche wurde in einem Gebüsch am Remsufer nahe einem Feld bei Weinstadt-Endersbach entdeckt.