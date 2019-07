Frau aus Remshalden vermisst Tatverdächtiger stellt sich, Frau weiter vermisst

K. ist bereits polizeibekannt. Ihm war in der Vergangenheit ein Raubdelikt zur Last gelegt worden. Wegen Gewaltdelikten ist er aber laut Polizeisprecher Ronald Krötz bisher nicht in Erscheinung getreten. K wird momentan (Stand 11.50 Uhr) von der Polizei vernommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nichts mit dem Verschwinden der Frau zu tun hat, wird von der Polizei im Moment als sehr gering eingeschätzt. Offenbar hatte sich Kevin K. am Donnerstag vergangener Woche mit der Frau treffen wollen. Zuletzt gesehen wurde sie am Mittwoch (03.07.) gegen 21.30 Uhr an ihrem Arbeitsplatz. Kevin K. hat laut Polizei in seinem Umfeld "widersprüchliche Angaben" darüber gemacht, was mit der Vermissten passiert sein könnte. Die Polizei hat Kevin K. in der Nacht auf Dienstag (09.07.) an seinem Arbeitsplatz aufgesucht, so Krötz weiter. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass die Polizei anrückt, floh er.

Es wird weiter nach Ivana Hranova gesucht

Es wird weiter nach der Frau gesucht. Die als sehr zuverlässig beschriebene Angestellte Ivana Hranova ist am Freitag, 5. Juli, nicht auf ihrer Arbeitsstelle in Remshalden erschienen. Am Montag, 8. Juli, ist sie als vermisst gemeldet worden und wird seitdem von der Polizei gesucht. Zuletzt gesehen worden war sie am Mittwoch, 3. Juli, gegen 21.30 Uhr. Hranova ist slowakische Staatsangehörige. Sie ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur, hat osteuropäisches Aussehen und lange schwarze Haare.