„Frauen haben die feinere Nase“ Jungwinzerin des Jahres kommt aus Stetten

Stefanie Zimmer steht für einen Trend im Weinbau. Immer häufiger sind es die Töchter, die das Weingut ihrer Eltern übernehmen. In den Wengerterfamilien im Remstal haben Frauen schon immer „ihren Mann“ gestanden. Nicht nur bei der Lese, am Kochtopf im Besen oder beim Verkauf an der Probiertheke. Nach außen repräsentierte jedoch meist der Mann die Weine. Dieses Bild ändert sich. Es sind die Töchter, die die Betriebe führen. So auch Stefanie Karpf beim Stettener Weingut Zimmer. Seit Kindesbeinen an war für sie klar, dass sie das Sieben-Hektar-Weingut mit Besenwirtschaft am Ortsrand von Stetten übernehmen will.

In den Weinbauschulen sind Frauen längst keine Exotinnen mehr, sagt Stefanie Karpf und erinnert sich an ihre eigene Schulzeit vor 15 Jahren. „Wir gingen ganz normal miteinander um.“ Sie weiß aber auch, dass Vorreiterinnen wie die Stettener Wengerterin Barbara Medinger, die 1988 das Weingut ihrer Eltern übernommen hatte, in Stetten als Exotinnen galten.

Frauen legen mehr Geduld an den Tag

Die Frage, ob Frauen andere Weine machen als Männer, lässt Stefanie Karpf offen. Aber Frauen, vermutet sie, haben „eine feinere Nase“. Und Frauen legen mehr Geduld an den Tag, wenn der Wein nicht gleich so will, wie er soll. „Lass’ ihn einfach“, habe sie schon des Öfteren ihrem Vater geraten. Und mit ihrem Vertrauen recht behalten.