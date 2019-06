Frauen-WM,Copa América, U21-EM Fußballfreie Zeit? Von wegen!

U21-EM

Dagegen begleiten ARD und ZDF Deutschlands U21 bei der Titelverteidigung bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino vom 16. bis zum 30. Juni. Ohne deutsche Beteiligung suchen bereits die U20-Junioren bis zum 15. Juni in Polen einen neuen Weltmeister. Außen vor sind die deutschen Nachwuchskräfte auch bei der U19-Europameisterschaft vom 14. bis 27. Juli in Armenien.

Vorbereitungsturniere

Wenn die U19-Junioren ihren Europameister krönen, hat schon die Vorbereitungsphase auf die jeweiligen Ligen begonnen. Ab Mitte Juli misst sich der FC Bayern im International Champions Cup mit den besten Teams der Welt. Die Spiele in den USA, Australien und China laufen bis zum 10. August. Die Bayern sind zudem als Gastgeber beim Audi Cup am 30. und 31. Juli gefordert (live im ZDF) und spielen am 3. August bei Borussia Dortmund um den Supercup (Eurosport-Player).

Europa League, 3. Liga und Pokal

Eintracht Frankfurt muss als erster Bundesligist in den Pflichtspielmodus: Schon am 25. Juli beginnen die Hessen in der Qualifikation zur Europa League. Die Vertreter der 3. Liga starten sogar noch knapp eine Woche früher am 19. Juli in die neue Saison. Und spätestens wenn am 9. August die sogenannten kleinen Vereine in der ersten DFB-Pokalrunde wieder auf eine Sensation hoffen, ist auch für die Fans der Bundesligisten die gefühlt fußballlose Zeit endgültig überwunden.