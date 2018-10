Freiberg Sexpuppen-Bordell schließt Ende Oktober

Freiberg a.N.

Baden-Württembergs erstes Sexpuppen-Bordell im Gewerbegebiet Freiberg bei Ludwigsburg steht Behördenangaben zufolge vor dem Aus. Der Betreiber werde sein Geschäft Ende des Monats schließen, sagte Ordnungsamtschef Peter Müller am Dienstag. Bei einem Vor-Ort-Termin am Montag habe dies der Rechtsanwalt des Betreibers angekündigt. Dies habe der Jurist dem Rathaus schriftlich bestätigt. Der Streit um die Einrichtung stehe damit vor einem Ende, Termin der angekündigten Schließung sei der 31. Oktober.