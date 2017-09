Freiburg Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess gegen Hussein K.

Freiburg.

Im Mordprozess gegen Hussein K. wird die Öffentlichkeit in Teilen ausgeschlossen. Die Zuschauer müssten den Saal verlassen, während der Beschuldigte unter anderem Angaben zu seiner Sexualbiografie mache, sagte die Vorsitzende Richterin am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg. Weitere Angaben zur Person des Angeklagten würden jedoch öffentlich besprochen. Dem jungen Flüchtling wird zur Last gelegt, die 19-jährige Studentin Maria L. im vergangenen Oktober in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben. Die bewusstlose Frau ertrank im Ufergewässer des Flusses Dreisam, wo der Täter sie nach der Vergewaltigung abgelegt haben soll.