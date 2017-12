Freiburg Drogentoter liegt sieben Stunden unentdeckt in Zugtoilette

Freiburg.

Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Zugtoilette eines zwischen Basel und Offenburg hin und her fahrenden Regionalzuges an einer Überdosis gestorben und erst nach sieben Stunden entdeckt worden. Hinweise auf unterlassene Hilfeleistung gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Freiburg. Dass hinter der Tür der Toilette, die sich wegen der Leiche nur einen Spalt breit öffnen ließ, ein Toter lag, habe niemand ahnen können. "Jeder, der eine Toilettentür öffnen will, zieht sich ja sofort zurück, wenn sie sich nicht öffnen lässt", sagte sie. Die "Badische Zeitung" hatte zuvor über den Fall berichtet, der sich schon am 29. November ereignete.