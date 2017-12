Freiburg Freiburger Erzbischof feiert Weihnachten mit seiner Familie

Burger stammt aus Löffingen im Schwarzwald. Seit Juni 2014 ist er Erzbischof in Freiburg. Seine Diözese umfasst knapp 1,9 Millionen Katholiken in Baden und Hohenzollern. Sie ist damit den Angaben zufolge nach Köln und Münster die drittgrößte von insgesamt 27 katholischen Diözesen in Deutschland.