Freiburg Freiburger Mordprozess gegen Hussein K. beginnt

Freiburg.

Knapp elf Monate nach dem Sexualmord an einer Studentin in Freiburg beginnt heute vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen einen jungen Flüchtling. Hussein K. ist nach Angaben des Gerichts wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben. DNA-Spuren von ihm wurden am Tatort gefunden. Er selbst hat behauptet, zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen zu sein. Altersgutachten sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass er damals mindestens 21 Jahre war. Die Frage, ob bei einer Verurteilung Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht gilt, muss nun das Gericht klären.