Freiburg Gift in Weinflasche: Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Eichstetten.

Nach dem Tod eines 62-Jährigen durch einen Schluck aus einer Weinflasche in Eichstetten bei Freiburg ermittelt die Polizei gegen zwei Männer. Sie sollen Gift in die Flasche gefüllt und diese in einem Weingut abgestellt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer trank den Inhalt und starb wenig später. Bei den zwei Verdächtigen, 55 und 62 Jahre alt, handelt es sich wie bei dem Opfer um Nebenerwerbswinzer aus dem Ort. Sie belieferten das Weingut mit Trauben. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.