Freiburg Junge für Sex verkauft: Stiefvater nennt finanzielle Motive

In dem Prozess am Montag trat er als Zeuge auf. Angeklagt ist ein 50 Jahre alter Soldat der Bundeswehr. Dieser hat gestanden, sich an dem aus Staufen bei Freiburg stammenden Jungen zweimal vergangen zu haben (Az.: 6 KLs 160 Js 30350/17). Insgesamt gibt es acht Verdächtige. Der Prozess gegen die Mutter des Kindes und deren Lebensgefährten beginnt am 11. Juni in Freiburg.