Freiburg Kinderpornografische Videos in Schulen

Auch Fünftklässler unter Verdacht

Bei der Polizei meldeten sich Lehrkräfte, Schulleiter und Eltern unterschiedlichster Schulen im Stadtkreis Freiburg bei der Polizei und teilten Hinweise auf den Versand kinderpornografischer Bild- und Videodateien mit. Selbst in den 5. Klassen besitzen viele Schüler schon ein internetfähiges Smartphone und sind in entsprechenden WhatsApp-Gruppen, die teilweise Schulbezug besitzen, teilweise jedoch auch für Vereine oder dergleichen eingerichtet sind. In diese Gruppen schicken einzelne Schüler kinderpornographische Videos, welche sie vorher oft selbst schon geschickt bekamen. Einige Schulen verfassten bereits Anschreiben an die Eltern, um das Weiterschicken einzudämmen.

Erste Ermittlungen führten bereits zu bislang sieben Durchsuchungsmaßnahmen bei Schülern, deren Smartphones die Polizei beschlagnahmte. Bei den zur Zeit tatverdächtigen Personen handelt es sich um Schüler der Klassen fünf bis zehn.

Sowohl der Versand als auch bereits der Besitz einer kinderpornografischen Datei stellt eine Straftat nach §184b StGB dar, die neben sonstigen strafrechtlichen Sanktionen auch zur Einziehung des Smartphones führen kann. Personen, die eine solche Datei erhalten, sollten sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.