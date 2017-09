Freiburg Kundgebung und Gegendemonstration am Rande von Mordprozess

Freiburg.

Am Rande des Mordprozesses gegen Hussein K. in Freiburg haben etwa 10 Anhänger aus dem Umfeld der AfD sowie rund 50 Angehörige des linken Spektrums demonstriert. Die AfD-Organisation Junge Alternative habe die Kundgebung nahe dem Gerichtsgebäude zuvor angekündigt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.