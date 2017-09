Freiburg Merkel startet die letzte Wahlkampfwoche

Freiburg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirbt vor der Bundestagswahl erneut um Stimmen in Baden-Württemberg. Mit einem Wahlkampfauftritt in Freiburg eröffnet Merkel heute die letzte Woche vor der Bundestagswahl. Zu der Wahlkampfkundgebung mit der Kanzlerin auf dem Freiburger Münsterplatz werden Parteiangaben zufolge mehrere hundert Menschen erwartet. Es ist der vorletzte Auftritt der Kanzlerin im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Den deutschlandweit letzten Auftritt vor der Wahl am kommenden Sonntag hat sie am Freitag (22.9./17.00 Uhr) in Ulm.