Freiburg Mord an Freiburger Studentin: Prozess beginnt

Freiburg.

Knapp elf Monate nach dem Sexualmord an einer Studentin in Freiburg beginnt vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen einen jungen Flüchtling. Hussein K. muss sich vom kommenden Dienstag (5. September/9.00 Uhr) an wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung verantworten. Für das Verfahren vor der Jugendkammer des Gerichts sind nach Angaben eines Sprechers 16 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte im Dezember fallen. Gehört werden sollen 45 Zeugen sowie zehn Sachverständige.